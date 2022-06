Le vin de la semaine : une délicieuse syrah

Jean-Michel Gerin, La Champine 2020, Vin de France Code SAQ : 11871240 | 25,35 $

Modeste par son appellation, noble par ses origines, La Champine est de ces vins qui promettent peu, mais qui offrent beaucoup. Les raisins qui composent ce « simple » vin de France proviennent de vignobles situés à différentes altitudes, sur les sols de micaschiste et de granit de la commune d’Ampuis, en périphérie des terroirs associés à l’AOC Côte-Rôtie.

Jean-Michel Gerin et ses fils, Alexis et Michel, ont tiré le meilleur du millésime 2020, une année dont l’été chaud et sec a conduit à une vendange précoce, mais a donné, dit-on, des fruits sains et équilibrés. J’étais donc surprise de trouver dans ce vin une telle concentration de saveurs et de matière.

Une syrah d’un pourpre profond et torréfiée au premier nez et drôlement complexe. La bouche suit, vibrante et foisonnante de saveurs de fruits noirs, de poivre long, de café frais moulu. Le grain tannique est velouté, mais aussi ferme, compact et enrobé d’un fruit mûr et généreux ; finale étonnamment longue. Déjà séduisant, ce vin a bien assez de chair en réserve pour tenir la route jusqu’en 2025-2026.

Santé !

