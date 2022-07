Le vin de la semaine : une petite perle du Québec

Le Chat Botté, Petite Perle 2021, IGP Vin du Québec Code SAQ : 15085078 | 23,75 $

Si vous n’avez jamais goûté un vin issu à 100 % de petite perle, vous serez peut-être déstabilisé au premier contact. D’abord par la couleur pourpre caractéristique de ce cépage hybride très prometteur créé en 1996 au Minnesota, puis par son nez concentré de fruits noirs et de poivre. Mais tout cela n’est rien comparé à l’intensité contenue que le vin déploie en bouche, laissant une impression plutôt unique, à mi-chemin entre une négrette de Fronton, un cahors en mode « nature » et un gamay vinifié à la bourguignonne.

Normand Guénette et Isabelle Ricard ont changé l’habillage de l’ensemble des vins du Vignoble Le Chat Botté en 2021. Et tant qu’à se lancer dans une refonte cosmétique, ils en ont profité pour faire quelques modifications à la vigne et au chai. Les pesticides et herbicides traditionnels étaient déjà éliminés depuis 2020. L’apport boisé a aussi été considérablement réduit. Le Petite Perle 2021, par exemple, a été vinifié exclusivement en cuve inox, ce qui permet d’apprécier à sa juste valeur l’originalité aromatique du cépage.

L’attaque est fraîche, sans être vive ; le milieu de bouche offre un volume digne de mention, tout en restant léger et pimpant, puis les tanins se resserrent en finale et confèrent au vin une mâche bien rassasiante, qui prend tout son sens à table ou avec des charcuteries. Pour en profiter pleinement, avec ou sans sortie de plein air, servez-le frais, avec un saucisson au poivre du Québec. Plaisir garanti !

Santé !

