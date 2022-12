Les vignobles situés dans la partie nord du Minervois se caractérisent par leur relief plus accidenté, leur altitude plus élevée et leurs températures relativement plus basses. Depuis 20 ans, Alain Rochard et ses associés prennent racine dans la petite commune de Bize-Minervois, à cheval sur les départements de l’Aude et de l’Hérault. Leurs parcelles de vignes sont entourées de la végétation sauvage locale et elles trouvent dans les contreforts de la montagne Noire une fraîcheur particulièrement salutaire lors des étés caniculaires comme l’a été celui de 2020. La cuvée Le Régal, même si elle respire la chaleur du Sud avec ses parfums de fruits noirs, d’olive noire et d’aromates, étonne surtout par son tonus et sa vitalité en bouche. Les tanins sont mûrs et veloutés, mais le grain est tissé bien serré, ce qui confère au vin une vigueur essentielle et un fort potentiel gastronomique.