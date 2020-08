Les vins de Bourgogne : le plaisir accessible

Rencontre avec le vignoble bourguignon

Situé entre Lyon et Paris, le vignoble de Bourgogne s’étend sur près de 150 km, à la croisée des influences méditerranéennes, continentales et océaniques. Cette situation géographique lui permet de profiter d’un climat tempéré bénéfique pour la vigne. Mais surtout, la Bourgogne a la chance d’avoir une géologie d’une incroyable diversité. La composition de ses sous-sols peut ainsi varier non seulement d’un village à un autre, mais aussi d’une parcelle à une autre. C’est cette mosaïque de terroirs aux caractéristiques et à la personnalité uniques qui a donné naissance à la célèbre cartographie des appellations de Bourgogne.

Une mosaïque hiérarchisée d’appellations

Il existe plusieurs milliers de « Climats » en Bourgogne, c’est-à-dire des parcelles de vigne soigneusement délimitées, nommées et enregistrées dans le registre des appellations d’origine contrôlées. C’est cette classification qui a permis à la Bourgogne d’établir le système de hiérarchisation qui a fait, et fait encore, sa renommée. Si la classification des vins de Bourgogne était illustrée par une pyramide, nous trouverions à sa base les vins portant le nom de leur région (Bourgogne ou Mâcon) et à son pic, les vins d’appellation Grands Crus, portant uniquement le nom de leur parcelle. Plus l’appellation figure haut dans la pyramide, plus le cahier des charges est précis et exigeant pour les vignerons.

Appellation régionale plus dénomination géographique : un excellent rapport qualité-prix

Si vous cherchez des vins de Bourgogne de bonne qualité, mais à prix abordable, les AOC Bourgogne ou AOC Mâcon plus dénomination géographique sont une excellente option. Ce sont des vins auxquels on ajoute le nom du territoire sur lequel se trouvent les vignes, par exemple « Bourgogne Côte Chalonnaise » ou « Mâcon-La-Roche-Vineuse ». Ces appellations sont la première marche vers la notion de terroir, juste avant l’appellation AOC Villages. Elles bénéficient donc du savoir-faire de Bourgogne, tout en restant accessibles.

5 vins d’appellation régionale plus dénomination géographique à moins de 30 $

Cet été, nous vous invitons à (re)découvrir les vins d’une Bourgogne décomplexée, dont l’incroyable diversité permet de répondre aux goûts de tous les consommateurs :

Vins rouges (100 % pinot noir)

1 Bourgogne Côtes d’Auxerre, cuvée L’Atelier 2018, du Domaine Benjamin Laroche – 26,15 $

2 Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2016, du Domaine Claude Nouveau – 28,15 $

Vins blancs (100 % chardonnay)

3 Bourgogne Côte Chalonnaise 2018, de la Cave des Vignerons de Buxy – 18,95 $

4 Mâcon-Uchizy 2019, du Domaine Gérald Talmard – 18,65 $

5 Mâcon-La Roche-Vineuse, cuvée Vieilles Vignes 2018, du Château de la Greffière – 23,50 $

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.