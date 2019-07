Planifier pour mieux se relaxer

itué à Bromont, dans les Cantons-de-l’Est, BALNEA spa + réserve thermale surplombe une réserve naturelle d’une beauté à couper le souffle. Depuis son ouverture en 2005, BALNEA réinvente l’art de la détente en offrant une immersion complète au cœur de la nature. Son architecture d’avant-garde et la splendeur de son site invitent à la relaxation et au ressourcement dans ses nombreux bains, saunas et sentiers bordant le lac Gale.

« La créativité et l’innovation ont toujours fait partie de l’ADN du BALNEA, ce qui a largement contribué à son succès au fil des ans, affirme Denis Laframboise, président de BALNEA spa + réserve thermale. C’est pourquoi nous sommes fiers d’introduire un nouveau type de tarification dans l’industrie du spa : le e-billet. »

À partir de l’été 2019, le e-billet permettra aux amateurs de spas de réserver leur séjour à la réserve thermale grâce à un calendrier de tarification dynamique en ligne. Le prix d’entrée variera donc dorénavant selon les saisons, la date, le moment de la journée, l’achalandage ou la météo.

Déjà utilisée dans les secteurs du transport aérien, de l’hôtellerie et du ski, la tarification dynamique offre plusieurs avantages aux consommateurs qui souhaitent mieux planifier leur temps et leurs sorties détente, quels que soient les impondérables. « C’est un système gagnant-gagnant tant pour nous que pour nos milliers de clients : en échange d’un engagement de visite de leur part, nous leur offrons des économies pouvant aller jusqu’à 50 % sur le prix d’entrée, de même qu’une expérience spa haut de gamme peu importe l’achalandage », poursuit Denis Laframboise.

En plus de profiter de tarifs avantageux, les visiteurs pourront réserver plus facilement leur place et conclure leur transaction en quelques clics. « Venir au BALNEA en hiver, les journées de pluie ou en période de canicule est une expérience tout aussi immersive que lorsqu’il fait beau, rappelle Denis Laframboise. Le e-billet permettra justement aux visiteurs de découvrir le site et ses diverses installations sous un nouveau jour, suivant le rythme de la nature. »

Également, lors des périodes les plus achalandées telles que les week-ends ou les jours fériés, les invités qui le souhaitent pourront débourser un léger supplément pour réserver leur place, souligne Denis Laframboise.