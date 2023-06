Plein air : 5 incontournables dans Charlevoix

Une montagne de défis

Depuis quelques années, le Massif de Charlevoix prend un sérieux virage quatre saisons avec le développement d’un réseau de pistes de vélo de montagne. Jusqu’à maintenant, les cyclistes peuvent se cramponner à une quarantaine de kilomètres affichant le dénivelé le plus long à l’est des Rocheuses. Afin qu’elles deviennent plus accessibles, les pistes ont été nettoyées de leurs roches et racines. Elles sont donc très lisses, fait assez unique dans le monde du vélo de montagne. Le défi n’est donc pas de franchir les obstacles, mais d’endurer la longueur de la descente, qui s’étire jusqu’à une vingtaine de minutes. De la base, les cyclistes retournent au sommet en remontée mécanique. Pour les gens qui recherchent une approche plus mollo, deux boucles de vélo de type cross-country, sur des pistes dévolues au ski de fond en hiver, sont accessibles au sommet du Massif. Elles sont faciles et mènent à de superbes points de vue sur le fleuve et les montagnes.

Billet journalier : 62 $/adulte, 43,40 $/enfant de 13 à 17 ans, 31 $/enfant de 7 à 12 ans