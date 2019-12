Repas des fêtes : Invitez les vins bio du Languedoc à votre table

Bordé à l’est par le Rhône, au sud-ouest par les Pyrénées, descendant les montagnes du Massif central au nord jusqu’à la Méditerranée au sud-est, le Languedoc est l’un des plus grands vignobles du monde où, chaque année, près de 180 millions bouteilles d’appellations y sont produites! C’est dire s’il y a du choix.

Pas étonnant, donc, que c’est aussi par ici qu’on trouve la production de vin bio la plus importante de l’Hexagone. Le Languedoc représente à lui seul 29 % de la viticulture biologique française. Une tendance qui prend de l’ampleur et qui témoigne du soin tout particulier que les vignerons languedociens accordent au travail de la vigne depuis des années. Résultat? Des vins qui se distinguent, avec toujours plus de raffinement, au sein de 23 appellations d’origine contrôlées qu’il suffit de nommer pour voir apparaître tout un itinéraire gourmand : Faugères, Corbières, Saint-Chinian, Minervois, Limoux… Nous voilà déjà sur la route, voyageons un peu!

Des vins comme une invitation au voyage

Vous l’aurez compris, il y a par ici de quoi s’amuser et partir à l’aventure, entre la douceur des plages au sud de Montpellier, du Grau-du-Roi jusqu’à Frontignan en passant par de magnifiques villages haut perchés comme Saint-Guilhem-le-Désert — un des plus beaux de France! —, la très courue cité de Carcassonne ou encore des paysages décoiffants, comme les singulières montagnes du Pic-Saint-Loup et de l’Hortus, le pont du Diable qui semble suspendu par magie au-dessus de l’Hérault, le cirque de Mourèze ou encore le massif de La Clape qui domine la mer Méditerranée au sud de Narbonne, une balade dans le Languedoc va de surprises en étonnement. Il suffit de parcourir quelques kilomètres, on est toujours ailleurs!

Cette diversité de lieux et de paysages, c’est aussi le berceau de riches terroirs distincts et de traditions culinaires qui ont su se tailler une réputation mondiale. On n’a qu’à penser au cassoulet de Castelnaudary, aux moules à la sétoise, aux olives lucque ou encore aux huîtres cultivées dans l’étang de Thau pour s’en convaincre.

On comprend aisément que les vins de la région soient aussi variés, pouvant se marier autant à des mets tout en finesse qu’à des recettes aux saveurs plus charpentées. Voilà! Les vins du Languedoc accompagnent des repas à l’image des paysages de la région, tantôt à la plage, sans prétention, tantôt en montagne, réconfortants, toujours prêts à l’heure de l’apéro pour se marier de manière décontractée aux amuse-gueules et aux conversations entre amis.

Du soleil sur nos tables de Noël

Vous l’aurez compris, les vins du Languedoc invitent au voyage et aux bons moments, tant et si bien qu’ils ne craignent certainement pas de traverser l’océan pour venir réchauffer nos tables hivernales québécoises pour les repas des fêtes. Avec une dinde rôtie et bien épicée, il vous faudra un vin capable de tenir tête aux sauces savoureuses et à une farce bien goûteuse. Choisissez alors un Faugères, comme le Château des Estanilles, un vin bio abordable et suffisamment épicé pour notre cuisine traditionnelle hivernale. Pour plus de corps, partez à la recherche des cuvées du château Maris dans le Minervois, parmi les premiers de la région à épouser une philosophie biodynamique. Vous êtes tentés par une volaille farcie aux fruits, des canneberges par exemple? Débouchez avec assurance un Pic-Saint-Loup issu d’un terroir situé aux pieds des Cévennes au nord de la ville de Montpellier. Le Bonne Pioche du Domaine Clavel, bio lui aussi, se classe parmi les meilleurs de l’appellation disponibles au Québec. Pour les huîtres, tartares de poissons et autres amuse-gueules de la mer, optez pour les vins du Clos des Nines situé à quelques kilomètres au nord-est de Sète et de l’étang de Thau, région où les coquillages et poissons volent la vedette. Leurs Languedoc bio ne vous décevront pas.

Et pour aller plus loin…