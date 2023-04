Tourisme : 14 nouveautés à découvrir au Québec cet été

Chaque printemps, le Québec bourgeonne de nouvelles activités, de nouvelles expériences, de nouveaux endroits. Voici une sélection de trouvailles suggérées par Bonjour Québec, dont le site en présente de nombreuses autres, dans toutes les régions.

Fermé au public pendant cinq ans afin de procéder à des travaux de restauration et de mise en valeur, le lieu historique national du Fort-Lennox, en Montérégie, rouvrira le 17 juin prochain. En plus de permettre de redécouvrir ce site de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (près de Lacolle) qui fut au cœur de la défense des Français face à l’invasion britannique de 1760, la visite donnera accès à une nouvelle exposition qui racontera l’histoire des fortifications de 1829.

Déjà réputé partout sur la planète et encensé de toutes parts, le prestigieux Manoir Hovey, dans les Cantons-de-l’Est, inaugurera un spa de classe mondiale en juin. Situé directement au bord du lac Massawippi, ce nouvel espace de 9 000 pi2 rehaussera l’établissement membre de Relais & Châteaux avec une piscine extérieure à débordement ouverte à l’année, un sauna sec, un bain à remous, un bain à vapeur et une foule de petits soins.

Berceau de la viticulture au Québec, les Cantons-de-l’Est furent aussi la première région d’ici à se doter d’un itinéraire viticole signalisé, avec 22 vignobles produisant 60 % des vins québécois. Pour souligner ses 20 ans, la Route des vins de Brome-Missisquoi organisera des activités, des festivals et bien d’autres choses dès le mois de juin.

Vignoble du Ruisseau à Dunham dans les Cantons-de-l’Est. (Photo : Dominique Caron)

Pour une escapade en famille, le labyrinthe d’aventure SOS Vortex sera inauguré le 13 mai dans le stationnement du Carrefour Laval. Sorte de jeu d’embûches et de parcours à obstacles déployé dans un dédale à l’ambiance pop art, cette expérience implique une mission afin de résoudre une énigme à saveur environnementale.

Alors qu’on célèbre cet été les 10 ans de Foresta Lumina au parc de la gorge de Coaticook, le Village québécois d’antan s’offre à son tour un parcours immersif signé Moment Factory, dans le Centre-du-Québec. À partir de juin, cette nouveauté mettra en lumière — c’est le cas de le dire — le cadre culturel et historique de ce lieu qui vise à recréer l’esprit des villages québécois des XIXe et XXe siècles.

Toujours dans le domaine des installations multimédias, le concept de Cité Mémoire, qui enjolive les nuits estivales du Vieux-Montréal depuis des années, sera transposé dans Charlevoix à compter du mois de juin. Déployées un peu partout en une soixantaine de points d’intérêt, les mises en scène historiques, ludiques et poétiques comprendront quatre projections géantes le long du fleuve, six réalités augmentées et des prestations avec personnages campés par des comédiens, auxquelles s’ajouteront un balado et une application offerts gratuitement. Pour accéder aux sites depuis Québec, on pourra notamment emprunter le Coradia iLint, premier train de passagers alimenté à l’hydrogène vert en Amérique du Nord, en activité du 17 juin au 30 septembre.

Dôme géodésique. (Photo : Domaine Renard)

De l’autre côté du Saint-Laurent, dans la péninsule de la Gaspésie, le Domaine Renard a inauguré l’hiver dernier des hébergements (dont quatre avec vue sur la mer) à Percé. Six dômes géodésiques sont offerts en location avec cuisinette, salle de bain, grand lit en mezzanine et sofa-lit, assez pour loger quatre personnes. Beaucoup plus à l’ouest, la Coopérative de plein air de La Matapédia inaugurera en juin la via ferrata de la chute à Philomène. Ce « parcours ferré » à flanc de paroi rocheuse comportera passerelle suspendue, pont de singe, poutre et tyrolienne de 80 m, le tout avec une chute de 33 m en toile de fond.

Chute à Philomène. (Photo : Coopérative plein air Matapédia)

Dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, la Coopérative de solidarité Wiinipaakw Tours propose de naviguer sur les eaux de la baie James pour découvrir des îles côtières qui abritent deux réserves d’oiseaux. Débutant à Waskaganish, là où était situé le premier poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson, les sorties comprennent une visite des îles, l’observation de la faune et de la flore ainsi que bien des histoires racontées par les guides cris ; avec un peu de chance, on risque aussi d’apercevoir des bélugas, des caribous et même des ours polaires.

Dans la région de Québec, en Mauricie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les cyclistes adeptes de vélocamping auront accès à 12 parcours hors des sentiers battus, l’été prochain, dans la réserve faunique des Laurentides. À partir du 1er juin, ces derniers permettront d’explorer ce vaste territoire sauvage et d’y monter sa tente en pleine nature, lors d’un séjour de deux à sept jours. Pour ce faire, il suffit de s’inscrire au poste d’accueil du Camp Mercier ou à celui du camping La Loutre. Mais attention : ces parcours sont réservés aux cyclocampeurs aguerris et autonomes.

Cyclocamping dans la réserve faunique des Laurentides. (Photo : Sépaq)

À Saguenay, il sera plutôt possible de dormir près de l’enclos d’Alpaga Bersi l’été prochain. Cinq emplacements de camping pour tentes et véhicules récréatifs ainsi qu’un chalet prêt-à-camper seront ainsi offerts à ceux qui voudront passer la nuit à proximité de ces boules de laine sur quatre pattes. Dans Lanaudière, on pousse le concept encore plus loin en proposant de dormir avec… des lions. L’Hôtel de la cité perdue, à Saint-Calixte, offrira en effet des chambres avec vue sur les enclos de gros félins du refuge animalier Familizoo. Ce « lieu d’éducation visant à sensibiliser la population » héberge des lions nés en captivité, mais « qui ne peuvent être transférés dans leur habitat naturel pour leur sécurité ». Sur place, les familles pourront aussi profiter de glissades d’eau et de jeux gonflables.

Parc régional du Mont Morissette. (Photo : Aventure Outaouais)

Enfin, pour sa deuxième année d’exploitation, Aventure Outaouais lance une dizaine de nouveaux circuits, dont plusieurs ont pour but de contenter les papilles : tournée des microbrasseries de la région ; Route des vins et cidres de la Petite-Nation (avec une dizaine de dégustations) ; virées gourmandes et architecturales dans le Vieux-Aylmer ou dans le Vieux-Hull… le tout en petits groupes et en mode épicurien.

Moulin Wakefield, en Outaouais. (Photo : Aventure Outaouais)