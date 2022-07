Trois bières pour les chaudes journées d’été

Cet été, L’actualité part à la recherche des trésors culinaires d’ici à découvrir lors de vos sorties au marché public ou de vos escapades en région.

N’y a-t-il rien de plus satisfaisant qu’une bonne bière froide lorsque le soleil tape et que la cigale chante ? Le Québec compte plus de 300 microbrasseries, et nombre de leurs bières sont maintenant distribuées à l’échelle de la province. Le choix peut donc s’avérer difficile devant ce large éventail.

Voici trois suggestions de William Cardinal, gérant de la boutique Le Bièrologue, à Montréal, pour accompagner votre été. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez amateur ou novice en la matière.

Lagerbier, de Lagerbräu 5 % d’alcool La microbrasserie Lagerbräu, à Montréal, n’est en activité que depuis quelques mois, mais elle fait déjà partie des incontournables de William Cardinal. Son maître brasseur, Alex Ganivet-Boileau, qui a auparavant travaillé chez Les Trois Mousquetaires, à Brossard, revient à ses premières amours avec cette lager blonde. « Un style de bière parfait pour l’été », souligne notre expert. Ses notes de céréales croquantes rappellent un pain frais, et son arrière-goût floral en fait une bonne bière pour s’initier aux produits des microbrasseries.

Gosebuster, du Trèfle Noir 6 % d’alcool La Gosebuster de la microbrasserie Le Trèfle Noir, située à Rouyn-Noranda, compte parmi les classiques de William Cardinal. Les goses, de tradition allemande, se distinguent par l’ajout de sel et d’aromates lors du processus de brassage. Le sel marin et les feuilles de kaffir donnent ainsi à cette bière une acidité semblable à celle de la lime. Elle possède également un côté sur qui lui confère « beaucoup de caractère ».

Petite Morale, de Dieu du Ciel ! 5,1 % d’alcool Aujourd’hui distribuées un peu partout au Québec, les bières de la microbrasserie Dieu du Ciel !, fondée en 1998 à Montréal, n’ont plus besoin de présentation. Mais en voici quand même une pour la Petite Morale. Les arômes fruités de cantaloup, de papaye et d’agrumes de cette bière lui apportent un côté léger et frais malgré l’amertume que l’on attribue aux IPA de style Côte-Est. « On a la satisfaction aromatique, mais en restant avec quelque chose de facile à boire, surtout après une journée de sport », explique William.

