Trois fromages du Québec à apporter en pique-nique

Le Zacharie Cloutier de la fromagère Marie-Chantal Houde, qui élève avec son père plus de 200 brebis à Racine, en Estrie, a séduit Gilles Jourdenais. Et il n’est pas le seul, car ce fromage a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur fromage du Québec en 2011 au concours Sélection Caseus. Il est inspiré du manchego, un fromage espagnol à pâte ferme. Celui affiné de quatre à six mois est frais et léger, avec une pointe d’acidité, parfait accompagné d’un vin blanc. Sa version vieillie un an, que Gilles Jourdenais qualifie d’« exceptionnelle », a des notes plus fruitées et des cristaux de sel donnant un goût sucré-salé, le tout se mariant à merveille avec un porto.