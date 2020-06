Un air d’été, tout léger, tout local

Domaine St-Jacques, Rosé 2019, IGP Vin du Québec

15,95 $ – Code SAQ : 11427544

Le vignoble québécois est la source de vins rosés de très belle qualité. Celui-ci s’est imposé comme une valeur sûre depuis une dizaine d’années, mais en 2019, il atteint un nouveau sommet. Le nez est expressif mais délicat, ponctué de notes fruitées et florales. La bouche se dessine avec légèreté, pureté et vitalité, avec une pointe amère qui ajoute à sa longueur et à son relief de saveurs. À ce prix, c’est un super achat !

La Cantina – Vallée d’Oka, Blanc 2019, L’empreinte C, IGP Vin du Québec

13,49 $ (en épicerie)

La Cantina est le nouveau vignoble créé par Daniel Lalande, propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne, à Saint-Eustache. Ce vin blanc aromatique issu de cépages hybrides est vendu dans les supermarchés Metro et IGA, les épiceries fines et les dépanneurs spécialisés, comme tous les vins de la gamme L’empreinte C. Sec, nerveux, vivifiant et taillé sur mesure pour une journée d’été.

Domaine de la Bauge, Évolution blanc 2018, IGP Vin du Québec

20,25 $ – Code SAQ : 14382337 (750 ml)

Envie d’un blanc un peu plus nourri pour accompagner votre truite ou vos pâtes aux champignons cueillis au détour d’un chemin de campagne ? Vous trouverez votre bonheur avec ce vin de Simon Naud, qui convertit peu à peu son vignoble de Brigham, dans les Cantons de l’Est, à l’agriculture biologique. L’élevage en futs de chêne enrobe la vigueur naturelle des cépages frontenac gris et frontenac blanc, sans en masquer les arômes, et le vin laisse en finale une sensation très rassasiante.

Les Spiritueux Iberville, Amermelade Spritz

13,60 $ – Code SAQ : 14398380 (4 x 355 ml)

Les mixologues et les amateurs d’amertume ont adopté en grand nombre l’Amermelade des Spiritueux Iberville comme boisson de rechange locale — et plus complexe, à mon sens — pour remplacer l’Aperol, le fameux apéritif italien. Et pour satisfaire la grande soif de « spritz » des Québécois, l’entreprise a lancé cette année une version prête à boire de l’Amermelade, dans laquelle on retrouve les mêmes parfums d’argousier, d’agrumes, de quinine et de myrique baumier. Un petit goût de vacances en canette !

Oshlag, Ginto Hibiscus

16 $ – Code SAQ : 14014841 (4 x 355 ml)

Les adeptes de la distillerie Oshlag tomberont vite sous le charme de ce gin et tonic prêt à boire, qui offre la même palette de saveurs élégantes et raffinées que le Gin Hibiscus, facilement reconnaissable à sa teinte rosée. Les bons goûts de pamplemousse rose, de coriandre et de baie de genièvre sont couronnés par une amertume délicate qui tranche dans le sucre et crée un très bel équilibre en bouche. Parfait pour les apéros improvisés ou les pique-niques.

Sivó, Liqueur de rhubarbe

27,85 $ – Code SAQ : 13831891 (500 ml)

En Hongrie, la famille Sivó était jadis reconnue pour la qualité de ses eaux-de-vie. Aujourd’hui établis à Franklin, en Montérégie, bien à l’ouest de Budapest, Janos et Zsuzsa Sivó renouent avec la longue tradition familiale et élaborent une belle palette de spiritueux avec les fruits du domaine, dont cette excellente liqueur de rhubarbe délicieusement acidulée. On l’appréciera sur glace ou combinée à un vin mousseux, pour un kir royal encore plus rafraîchissant.

