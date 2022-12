Voyage : 4 destinations de rêve pour 2023

Namibie, Afrique australe

Certaines des plus éblouissantes dunes de la planète, le désert le plus ancien du globe (celui du Namib), un littoral spectaculaire jonché d’épaves (la Skeleton Coast) et des décors naturels aussi percutants que photogéniques : voilà autant d’attributs qui caractérisent ce pays, aussi émouvant du haut des airs que les deux pieds dans le sable.

La vallée grandiose qui mène de Sesriem à Sossusvlei est ainsi ponctuée de dunes immenses, dont la Big Daddy (325 m), au pied de laquelle la cuvette argileuse de Deadvlei forme un cadre unique au monde, avec ses acacias de 900 ans noircis par le soleil.

Photo : Gary Lawrence

Voisine de l’Angola, du Botswana et de l’Afrique du Sud, la Namibie est également peuplée d’ethnies dont le mode de vie semble figé dans le temps. Les femmes himbas couvrent toujours leur corps et leurs cheveux d’un enduit d’argile, et on peut les rencontrer en tout respect et déférence, par petits groupes.

Le pays compte aussi plusieurs splendides parcs nationaux et réserves naturelles où les occasions de croiser lions, guépards, éléphants, rhinocéros et oryx ne manquent pas, par exemple lors d’un safari-photo au parc national d’Etosha ou dans la réserve Ongava, à moins de préférer voir les flamants roses batifoler dans les salines de Walvis Bay.

Ancienne colonie allemande, la Namibie garde enfin quelques surprenantes traces coloniales à Windhoek, la capitale, et surtout à Swakopmund, dont les façades germaniques détonnent avec les fabuleux grands vides de ce pays essentiellement aride, qui crée une impression bien réelle de bout du monde.