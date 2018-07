[Introduction]

Se faire hypnotiser pour subir un traitement dentaire, pour calmer une douleur chronique ou pour mieux dormir ? C’est possible, et c’est bien moins farfelu qu’on pense. Catherine Dubé vous explique comment ça marche et vous invite à vous faire hypnotiser dans ce balado en 3 épisodes. Réalisation et création musicale : Antoine Bordeleau.