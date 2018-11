EP3 – Le Parti Libéral en mode reconstruction

L’équipe d’Esprit politique reçoit cette semaine l’ancienne ministre libérale de l’économie Dominique Anglade. Pour sa première entrevue depuis les élections du 1er octobre, la député de Saint-Henri–Sainte-Anne nous parle des leçons tirées par le Parti Libéral, de la future course à la chefferie et du lien à rebâtir avec les militants. Aussi dans cet épisode : la fronde contre Doug Ford, des mises à pied chez Bombardier, la mise à jour économique d’Ottawa, le PQ et Québec Solidaire… et un peu de Catherine Dorion.