Épisode 3 : Le polyamour, nouveauté passagère ou durable ?

De nouvelles formes d’expériences conjugales, amoureuses et sexuelles se substituent aujourd’hui au couple monogame traditionnel : polyamour, couples ouverts, non exclusifs, pansexualité, etc. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de ceux et celles qui vivent leur amour hors de la vision classique. Des échanges vrais, sans tabous, qui nous poussent à réfléchir et à élargir nos horizons. Oseriez-vous ?

