« L’environnement devrait transcender les lignes des partis »

À l’occasion de la semaine verte de L’actualité, Salomé Corbo, Alec Castonguay, Philippe J. Fournier et Léa Stréliski reçoivent Léa Ilardo et Albert Lalonde, deux étudiants qui ont choisi de s’engager pour la planète. L’occasion de jaser politique, engagement citoyen et environnement.