Semaine 4 – Un virage dans la campagne

Balado, podcast, comment ça marche?

Le balado (podcast en anglais) est un fichier audio préenregistré et disponible en ligne, qu’on peut écouter en tout temps. Ainsi, il est possible d’écouter le balado «Esprit de campagne» directement sur cette page, en utilisant le lecteur ci-dessous, ou en le transférant sur votre téléphone pour l’écouter quand bon vous semble. Cette deuxième option requiert de s’abonner à «Esprit de campagne» sur iTunes ou Google Play. Ces applications gratuites fonctionnent comme une grande discothèque personnelle et permettent d’écouter et de gérer votre liste d’émissions préférées. En vous abonnant à notre balado sur iTunes ou Google Play, vous serez donc informés dès la diffusion d’un nouvel épisode. Bonne écoute!