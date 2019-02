Vincent Marissal : « Je n’aime pas porter la cravate »

Esprit politique reçoit cette semaine le député de Québec solidaire dans Rosemont, Vincent Marissal. On jase de signes religieux et de SNC-Lavalin, de la course à la chefferie au PLQ, de mode à l’Assemblée nationale, de la belle-mère du NPD… et de la rentrée chaotique de la CAQ et de son ministre de l’agriculture.