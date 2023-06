10 balados québécois à dévorer à l’été 2023

Qui l’anime ? Charles Beauchesne

De quand datent les épisodes ? De novembre 2019 à mai 2023

Combien y en a-t-il ? 31 (de 17 à 57 minutes, selon les sujets)

On est loin des leçons d’histoire habituelles dans cette série, où l’humoriste Charles Beauchesne et son équipe racontent, de manière très détaillée, une foule d’événements horribles et la vie de personnages déplorables. Le concept est original et les thèmes ne manquent pas : dans les plus récents épisodes, on découvre notamment la lourde histoire de la ligne ferroviaire canadienne du CP, et on apprend tout ce qu’on n’avait jamais pensé demander à propos de la Révolution française (en trois épisodes qui font deux heures et demie au total !).