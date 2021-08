10 expositions à voir au Québec cet automne

Kittie Bruneau, Lise Gervais, Marcelle Ferron, Marcella Maltais, Rita Letendre et Françoise Sullivan. Six femmes, six artistes, six visionnaires. À travers les œuvres de ces pionnières, le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul raconte un épisode foisonnant de l’histoire de l’art au Québec, marqué par une explosion de formes, d’idées et de collaborations. À voir pour bercer notre imaginaire et pour nous souvenir de celles qui ont ouvert la voie.