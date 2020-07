10 façons de changer d’époque

FILM

On ne peut que s’abandonner devant cette éblouissante fantaisie dressant un portrait coloré des années 1960, celles de la contestation et du bruit des bombes au Vietnam, en puisant dans le répertoire des Beatles. De « Helter Skelter » à « Hey Jude », 33 chansons brillamment alignées et revisitées pour célébrer la paix, l’amour, et l’amitié. (iTunes Store, YouTube, Google Play)