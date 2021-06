10 films pour illuminer votre été

En vedette : Kiawentiio (les séries Rutherford Falls et Anne with an E), Paulina Alexis (SOS fantômes : L’au-delà, la série Reservation Dogs) et Rainbow Dickerson (The Patron, la série Chicago Fire)

S’il y a eu l’impressionnant documentaire Kanehsatake, 270 ans de résistance de la grande Alanis Obomsawin, personne n’avait encore exploré la crise d’Oka dans un long métrage de fiction. La cinéaste mohawk Tracey Deer plonge dans ses souvenirs d’enfance de ce conflit à travers le personnage de Tekehentahkhwa, surnommée Beans. Œuvre sacrée meilleur film aux prix Écrans canadiens.