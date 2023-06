10 films qui marqueront l’été 2023

Date de sortie : vendredi 21 juillet

En vedette : Margot Robbie (Babylone, Il était une fois à… Hollywood), Ryan Gosling (L’homme gris, Le premier homme), Simu Liu (Simulant, Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et plusieurs autres

Difficile de croire que l’univers de la poupée la plus emblématique au monde puisse se retrouver dans un film de prises de vues réelles. C’est pourtant le tour de force que Greta Gerwig tente d’accomplir avec deux des plus grosses vedettes du moment, Margot Robbie (Barbie) et Ryan Gosling (Ken). Attendez-vous à quelques surprises scénaristiques pour nourrir le récit de Barbie, dans des décors familiers aux propriétaires de la poupée, en plus de multiples costumes aux couleurs vives.