10 histoires dans lesquelles il fera bon plonger cet été

FILM

Tous les films de Wes Anderson sont parfaitement cohérents avec sa démarche colorée, ses personnages décalés et son humour pince-sans-rire. Ici, il revient avec brio à l’animation, nous plongeant dans un Japon futuriste où il est question de chiens abandonnés, de politiciens populistes, d’une épidémie et de mesures de confinement. Et on en redemande tellement tout cela est drôle et attendrissant. (iTunes Store, YouTube, Google Play, Netflix, Club illico)