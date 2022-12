10 livres à offrir en cadeau aux tout-petits

Élise Gravel n’a plus besoin de présentation… tout comme les monstres excentriques et attachants qui peuplent ses nombreux albums jeunesse. Ici, elle se sert des différentes formes, tailles et couleurs de ses personnages pour célébrer le corps humain et tout ce qui le rend unique. L’autrice et illustratrice invite les jeunes lecteurs à remercier leur corps pour tout ce qu’il leur permet d’accomplir, à en prendre soin et à respecter ses limites et ses envies, ainsi que celles des autres. À travers la seule notion du corps, le livre aborde donc les thèmes de la diversité, de l’estime de soi, de la santé et du consentement. Pertinent et amusant à souhait !

(Scholastic, 32 p.)