10 livres pour se remonter le moral

Jackie Kai Ellis est une pâtissière talentueuse, mais aussi une auteure à la plume sensible. Dans son livre, elle raconte les défis qu’elle a surmontés lorsque les pépins s’accumulaient et que son rêve, celui d’ouvrir une pâtisserie, lui semblait de plus en plus difficile à réaliser. En ces temps particuliers, c’est le genre de texte qui peut nous inspirer et nous encourager. Et pour les gourmands, quelques recettes emblématiques du parcours d’Ellis parsèment agréablement l’histoire. (Traduction d’Émilie Patry, Québec Amérique, 2019, 320 p.)