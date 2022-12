10 livres québécois à offrir aux enfants de 6 ans et plus

Marie Barguirdjian fait découvrir l’œuvre éblouissante et surréaliste d’Alfred Pellan aux enfants. En leur offrant la clé de son atelier, elle invite les lecteurs à se laisser emporter par un univers loufoque, à la lisière du songe, où, « avec un crayon et un peu d’imagination, tout est possible ». L’autrice tire profit des caractéristiques, des formes, des traits et des couleurs de plus d’une vingtaine de créations pour aborder la vie de l’artiste, sa vision, ses techniques et ses inspirations. Des xylofleurs aux araignées à deux pattes, en passant par des nuages rouges et des chats gymnastes, peu resteront insensibles aux créatures et incongruités qui peuplent les œuvres de celui que l’on surnommait le « rêveur éveillé ». Les petits se laisseront transporter par les images, tandis que leurs parents ne verront plus jamais Alfred Pellan de la même façon. Cet album est le second d’une série qui a débuté avec Riopelle : L’artiste magicien (2018).

(Édito, 32 p.)