10 romans à lire cet hiver

Dans ce roman qui valse entre le méchant et le touchant, on suit une nageuse au fil de ses courses et de ses compétitions dans le microcosme de l’Athletic Center, à Toronto. Les membres de l’équipe de natation se côtoient dans une intimité parfois malsaine où les failles de chacun sont autant de prétextes pour nager plus vite, plus fort, où tout est possible pour arriver à l’exploit sportif. Dérangeant. (Leméac, 168 p.)