12 lectures passionnantes pour les vacances de 2023

Jean-Philippe Baril Guérard prend un malin plaisir à décortiquer les milieux toxiques, qui font ressortir ce qu’il y a de plus mauvais dans les humains qui y évoluent. Et il le fait avec une telle acuité, et un humour si dévastateur, qu’on ne peut s’empêcher de plonger tête première dans ces romans qui mettent le doigt là où ça fait mal. Après le droit (Royal) et les jeunes pousses technos (Manuel de la vie sauvage), il s’est attaqué dans Haute démolition au milieu de l’humour, avec ses égos aussi surdimensionnés que fragiles, sa compétition sans pitié et ses problèmes de sexisme. L’humour fait grincer des dents, le rythme du récit nous amène à engloutir les pages sans nous en rendre compte. Un excellent souvenir de mes vacances 2021 !

(Les Éditions de Ta Mère, 2021, 362 p. – choix de Claudine St-Germain, rédactrice en chef)