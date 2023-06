12 séries à voir au complet dès maintenant

Où la voir ? Crave (abonnement requis)

En vedette : Jemaine Clement (Avatar : La voie de l’eau, Vampires en toute intimité), Bret McKenzie (Coup de foudre à Austenland), Kristen Schaal (les séries What We Do in the Shadows et The Last Man on Earth)

Les membres du vrai duo musical néo-zélandais Flight of the Conchords interprètent ici leurs propres rôles, dans une histoire inventée. Nouvellement installés à New York, les musiciens tentent de percer, aidés par leur agent amateur à temps partiel et poursuivis par une admiratrice un peu inquiétante. Ils racontent leurs malaisantes mésaventures en chansons, montrant leur indéniable talent pour la parodie et leur maîtrise de différents styles musicaux. Pour se convaincre de leur virtuosité, il faut écouter (en boucle !) Inner City Pressure, une œuvre de synth-pop qui aurait pu tourner à la radio vers 1987… si elle avait eu des paroles un peu moins bizarres.