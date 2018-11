Agenda culturel

À l’hôtel du Cirque Éloize

La compagnie montréalaise clôture l’année de son 25e anniversaire en transportant son public dans l’univers des grands hôtels des années 1930, grâce à la superbe scénographie et à la musique live d’Hotel. Comme dans ses précédentes créations, le Cirque Éloize mêle le théâtre et la danse aux multiples disciplines du cirque. On assiste à d’époustouflants numéros de corde lisse, de mât chinois, d’acrobatie et de jonglerie. Après sa première canadienne au Théâtre Maisonneuve, à Montréal, du 14 au 17 novembre et une tournée à l’étranger, la troupe reviendra au Québec en avril 2019 présenter le spectacle dans 10 villes. (Marie Pâris)