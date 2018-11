Rock’n’roll et pauvreté

Les revenus des diffuseurs de musique en ligne, les Spotify et autres Apple Music, devraient atteindre 28 milliards de dollars par an d’ici 2030, selon la banque d’investissement Goldman Sachs. Une augmentation de 500 % en une douzaine d’années. Et les Canadiens, qu’ils en soient conscients ou pas, n’ont jamais dépensé autant pour écouter leurs artistes préférés. « Paradoxalement, les créateurs n’ont jamais reçu aussi peu au bout du compte ! » s’inquiète David Bussières.

Le compositeur et guitariste de 41 ans, qui forme avec Justine Laberge le tandem Alfa Rococo, est convaincu que la musique ne génère pas moins de profits qu’auparavant, bien au contraire. Il évalue, documents à l’appui, que les foyers canadiens dépensent en moyenne 125 dollars par mois pour avoir accès à du contenu culturel, si on tient compte des frais d’accès à Internet et des abonnements à différentes plateformes de diffusion en ligne. « Or, les artistes bénéficient trop peu de ce nouvel écosystème de diffusion », croit-il.

David Bussières est bien placé pour mesurer ce qui a changé depuis la sortie du premier disque d’Alfa Rococo, en 2007 : « Nous en sommes à notre quatrième, paru en mai dernier, et cette fois-ci, dans le calcul des revenus potentiels établi avec la maison de disques, les ventes d’albums physiques n’étaient tout simplement pas considérées. Je suis tombé en bas de ma chaise ! Cet album physique existe, le label est content d’en vendre quelques-uns, mais c’est devenu une variable négligeable… » Pour un groupe dont le premier album, Lever l’ancre, s’était écoulé à plus de 30 000 exemplaires, le choc a été grand.

Le séisme qui secoue l’industrie du disque tient d’abord à ça : l’une des sources de revenu des artistes, dans bien des cas la plus conséquente, s’est tarie depuis que les amateurs de musique s’abonnent à des plateformes de diffusion au lieu d’acheter des CD.