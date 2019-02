Kebec : l’histoire comme vous ne l’avez jamais vue !

« Le gouvernement du Québec demande à des aviateurs de bombarder les bélugas ! »

« Un régime à 7 000 calories par jour ! »

« Un interprète assassiné et mangé par une tribu autochtone ! »

N’importe lequel de ces titres générerait aujourd’hui son lot de clics ! Il ne s’agit toutefois pas d’infox, mais bien de faits historiques qui datent d’époques heureusement révolues. Et ce n’est là que quelques anecdotes parmi tant d’autres que vous découvrirez dans la toute nouvelle série historique Kebec, animée par la journaliste Noémi Mercier. Loin d’être bâtie comme un documentaire traditionnel, l’émission aborde une panoplie de sujets par le truchement d’une œuvre artistique ayant marqué notre tissu socioculturel, le tout commenté par des historiens passionnés et des invités ayant un lien avec les thèmes explorés.

Faire vibrer la corde sensible des Québécois

Ainsi, on peut assister à des moments savoureux, comme celui où Léane Labrèche-Dor commente l’incidence que la chanson « La Manic » a eue sur sa destinée, ou lorsque Marc Séguin nous parle de son rapport étroit avec la forêt. Il y a aussi Claude Meunier, qui nous avoue son obsession pour la famille, ou encore l’écrivain et rappeur Biz, qui nous explique pourquoi le poème Speak White figure parmi ses coups de cœur littéraires. Et que dire de l’incroyable brochette de collaborateurs, si ce n’est qu’on adorerait les avoir comme professeurs d’histoire !

Chaque épisode nous présente deux thèmes, lesquels feront assurément vibrer la corde sensible des Québécois. Chasse et pêche, langue, religion, famille, mode, sport, santé et autres sujets d’actualité y sont abordés avec un regard contemporain, tout en s’appuyant sur l’histoire pour mieux les comprendre. La facture visuelle est quant à elle égayée par de superbes infographies hautes en couleur et teintées d’humour.

Pourquoi faut-il écouter Kebec à tout prix ?

D’une part, pour la fraîcheur et la spontanéité avec lesquelles l’animatrice Noémi Mercier conduit ses entrevues. Ainsi, quand elle s’exclame « Oh, mon Dieu ! » ou encore quand elle éclate de rire en réponse aux commentaires de ses invités, elle nous communique cet enthousiasme d’en apprendre plus sur ces faits divers qui ont façonné notre patrimoine et notre culture.

Bref, il s’agit d’une belle façon de dépoussiérer l’histoire du Québec en nous la présentant d’une manière aussi dynamique que captivante. Kebec, c’est cette série essentielle qui deviendra à la fois un divertissement à valeur ajoutée pour le public et un outil de travail formidable pour les enseignants.