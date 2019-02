Naissance, fresque lumineuse et planète rouge

Naissance annoncée

Quatorze sculptures géantes illustrant l’évolution d’un fœtus dans l’utérus de sa mère accueillent les patients du nouveau centre de santé mère-enfant de l’hôpital Sidra, à Doha, au Qatar. Œuvres du réputé artiste britannique Damien Hirst, elles ont été installées en 2013, mais couvertes presque aussitôt par les autorités pour les protéger des travaux ayant lieu à l’hôpital… ou à cause du tollé qu’elles avaient suscité sur les réseaux sociaux. Elles ont été dévoilées de nouveau en grande pompe en novembre dernier, pour l’inauguration du centre. Le Qatar cherche à être reconnu comme une destination culturelle et investit activement dans l’art contemporain. (Claudine St-Germain)

* * *

Animaux lumineux

Réputé pour ses fresques lumineuses, l’artiste français Julien Nonnon a tourné ses projecteurs vers les Alpes, y faisant briller des images d’animaux menacés des pays alpins : loup, lynx, ours, bouquetin… Une façon saisissante d’attirer l’attention sur la sauvegarde du monde sauvage, qu’il compte reproduire dans d’autres régions du globe.

* * *

Une nuit sur Mars

Un séjour à l’hôtel Sun City Camp, en Jordanie, est peut-être ce qui se rapproche le plus d’une visite sur Mars… sans quitter la Terre. Situé dans le désert du Wadi Rum, à 300 km d’Amman, il propose de passer la nuit dans une chambre en forme de dôme avec vue panoramique sur des montagnes spectaculaires, plantées au milieu du sable rouge. L’hôtel offre un confort bien moderne — air conditionné, terrasse, connexion Wi-Fi et grande tente de réception où prendre ses repas —, de même que des excursions en jeep ou en montgolfière et des séances de yoga au coucher du soleil.