25 romans qui ont défini le Québec

En 1967, au bord d’un lac situé à la frontière américaine où se côtoient des familles francophones et anglophones, une adolescente est retrouvée morte dans la forêt. D’un coup, la langueur du « Summer of Love » se dissipe et les faits et gestes des vacanciers sont scrutés à la loupe par un inspecteur de police américain, de même que par une préadolescente qui observe les réactions des adultes au drame.

« Un roman sombre et magnifiquement composé autour de la frontière (boundary) entre les États-Unis et le Québec, entre l’anglais et le français, entre le réalisme et l’onirisme. » — Michel Biron