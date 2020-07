Des idées pour nourrir son esprit

WEB

Le réseau des musées canadiens consacrés aux sciences, à la technologie et à l’innovation répertorie les contenus en ligne de ses établissements. On y trouve notamment des articles, des balados et des jeux sur des sujets comme l’exploration spatiale, l’agriculture et la Seconde Guerre mondiale, et ce, tant pour les adultes que pour les enfants. À ne pas manquer : les livres de recettes rétro de la section #ConserverEnQuarantaine.