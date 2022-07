5 autrices québécoises à (re)découvrir

Parmi les romans où la pandémie est évoquée, celui-ci est assurément le plus lumineux. L’autrice y raconte le quotidien de deux familles parties s’enfermer dans une maison centenaire, à l’orée d’une forêt. On renoue avec la nature, prend le temps de s’ennuyer, de jouer et de se chicaner. Les souvenirs dissimulés refont surface au fur et à mesure que l’on croise les voisins de ce rang éparpillé. La belle folie des enfants — et parfois leur grande sagesse — étonne et ravit. À la fois cru et tendre, c’est un texte qui accroche le cœur. (Marchand de feuilles, 294 p.)