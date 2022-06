5 briques pour partir en vacances !

Le premier livre de cet auteur albertain était si volumineux qu’on a dû le scinder en deux tomes ! Dans ce pavé historique qui s’étend sur plusieurs siècles, on découvre Juana Inés de la Cruz, une poétesse, dramaturge et religieuse qui a réellement vécu au Mexique au XVIIe siècle. Le roman retrace une partie de son enfance, son arrivée à la cour vice-royale où on remarque son intelligence précoce, et le combat de sa vie pour penser, écrire et créer librement. Une œuvre lyrique à souhait.

(Traduction d’Annie Pronovost, Marchand de feuilles, 1 180 p.)