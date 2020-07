5 invitations au calme

ROMAN

On entre sur la pointe des pieds dans ce troisième livre écrit et illustré par Dany Laferrière. En raison de l’écriture manuscrite irrégulière, des croquis aux couleurs vitaminées et des textes désordonnés donnant envie de piger au hasard, on a l’impression de plonger dans un carnet personnel, porté bien sûr par une plume au souffle inimitable. (Boréal, 408 p.)