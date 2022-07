5 livres courts qui se lisent d’une traite

Ce roman graphique nous plonge rapidement dans l’action : deux hommes un peu louches, Gil et Jean-Fran, se voient confier la mission particulière de transporter deux jeunes handicapés vers un endroit lointain où on prendra soin d’eux. Mais la route est longue et semée d’imprévus… et de quelques malaises assez rigolos ! Les liens qui se tissent au sein de ce quatuor sauront-ils résister aux difficultés rencontrées ? Un livre plein d’humanité aux nombreux rebondissements : on en aurait pris davantage !

(La Pastèque, 104 p.)