5 livres jeunesse pour aborder le deuil avec les enfants

Camille, 13 ans, voit son monde basculer lorsque sa mère lui apprend qu’elle est atteinte de leucémie. Accueillie par sa tante Loulou, l’adolescente doit continuer d’avancer, privée de ses repères et du pilier de sa vie. Hantée par la souffrance de sa mère, effrayée par ce qui l’attend et aux prises avec les malaises que crée sa situation autour d’elle, Camille se replie sur elle-même, rongée par l’impuissance. Heureusement, une amitié inopinée et une guitare l’aideront à trouver sa voie à travers le chaos.

Les illustrations de Delphie Côté-Lacroix mettent en lumière toutes les nuances et la richesse des émotions que traverse l’héroïne. « Comme on s’adresse à des enfants plus vieux, on peut s’attendre à un récit un peu plus complexe, avec davantage de détails », soutient la professeure. Suzanne Aubry aborde donc différents enjeux liés au deuil et à la maladie, comme le sentiment d’isolement, le rapport avec les autres et leurs rôles dans la construction de l’identité. « En vieillissant, les enfants comprennent que leurs émotions, leurs expériences et leurs perceptions sont différentes de celles des autres. Le livre, même s’il expose une situation peu commune, permet de développer l’empathie et de prendre conscience de ce que d’autres personnes peuvent ressentir. »

(Québec Amérique, 112 p.)