5 livres pour entrer dans l’univers de François Blais

François Blais réunit ici deux de ses caractéristiques : le journal intime et les amours impossibles. Ce livre, encore une fois parmi les plus accessibles de son catalogue, est inspiré des codes de l’enquête policière. Pendant la quasi-totalité du roman, l’auteur mène son intrigue et le lecteur dans toutes sortes de directions, avant de terminer par une chute à la fois banale et extraordinaire, qui tient sur une page et demie. Du grand François Blais ! Le narrateur de Sam trouve aux Artisans de la paix une boîte contenant une collection d’ouvrages québécois du XIXe siècle. Tout au fond, il déniche une centaine de pages du journal de S***, une femme native de Grand-Mère. Séduit par son humour noir et son côté ermite, l’homme se lance dans une quête pour retrouver celle qu’il croit être la femme de sa vie. Il la suivra à la trace, à l’aide d’indices disséminés dans le journal. La forme éclatée fait la force du récit. Les écrits de S*** sont entrecoupés des pensées et des notes d’enquête du narrateur, remplies d’observations tirées de la vie quotidienne et d’informations cocasses trouvées sur le Web. François Blais se sert de la trivialité pour offrir avec une nonchalance calculée des réflexions pertinentes et teintées de dérision sur la société. Il faut un grand auteur pour écrire l’histoire d’un personnage à qui, au fond, il n’arrive rien.

(L’instant même, 192 p.)