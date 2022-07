5 livres pour entrer dans l’univers de Heather O’Neill

Ce best-seller est un classique, l’incontournable de Heather O’Neill, et il a toutes les chances de plaire à ceux et celles qui auront aimé La ballade de Baby. Les orphelins Rose et Pierrot rêvent de fonder le plus grand cirque du monde. Puis arrive la Grande Dépression, qui fera trembler leurs ambitions. Ce conte pour adultes met en scène un pan méconnu de notre histoire. Montréal devient un personnage en soi, et reflète la sensualité, l’art, la détresse et l’espoir qui animent les protagonistes de même que l’époque. La romancière est en maîtrise totale de son univers, et brille plus que jamais par sa capacité à raconter une histoire à travers des yeux d’enfants, à faire fleurir les plus « poqués » de la société ainsi qu’à brouiller la frontière entre fiction et réalité.

(Traduction de Dominique Fortier [2020], Alto, 544 p.)