5 livres pour entrer dans l’univers de Natasha Kanapé Fontaine

Le premier et seul roman écrit par Natasha Kanapé Fontaine se passe à notre époque, il aborde donc les enjeux autochtones contemporains. Elle traite d’urbanité et de l’invisibilité des premiers peuples à travers le personnage d’une jeune femme à la recherche de ses racines, qui s’interroge sur ce que signifie être innue lorsqu’on vit en ville, loin des siens et du territoire. Après avoir découvert les toiles et les installations de Rebecca Belmore — une artiste anichinabée — au Musée d’art contemporain de Montréal, elle entame un périple aux quatre coins du continent, dans l’espoir de se trouver et de guérir les blessures qui rongent sa famille. Elle obtiendra des réponses dans les communautés qui se forment organiquement dans les villes, dans les relations intergénérationnelles et les transmissions entre femmes, et dans sa définition de la liberté. L’écriture romanesque est certes plus accessible que la poésie pour de nombreux lecteurs, mais il est intéressant de terminer par le roman, qui constitue une suite logique dans le cheminement identitaire de l’écrivaine. Elle pousse la réflexion entamée dans sa poésie encore plus loin pour montrer que les violences du passé exercent une influence sur le présent des premiers peuples, sur leur façon de vivre et de tisser des liens. Elle aborde aussi les sources de sa créativité, faisant une grande place à l’art contemporain, la musique et la parole.

(XYZ, 254 p.)