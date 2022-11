5 livres pour parler d’intimidation avec les enfants

Dans le coin déguisement de sa classe, Boris Brindamour adore enfiler la belle robe orange qui lui rappelle la flamboyante chevelure de sa mère, et rêver qu’il part à la conquête de l’espace. Or, les enfants de son groupe ne le comprennent pas. Les garçons ne portent pas de robes, et les astronautes, encore moins. Blessé et isolé, Boris s’accroche au pouvoir de son imaginaire pour construire son propre vaisseau spatial inclusif et bienveillant.

« L’autrice excelle dans l’art de mettre des mots sur les émotions que traverse le personnage principal. L’anxiété, la tristesse et la solitude sont nommées et bien imagées. Boris fait même semblant d’avoir mal au ventre pour éviter d’aller en classe. Ça permet aux enfants de mieux identifier les sensations qui se manifestent dans leur corps et de se reconnaître dans le héros », souligne Mélanie Fortier. En abordant symboliquement l’identité de genre, l’album illustré offre également un beau message sur l’acceptation de soi et l’importance de distinguer les bonnes amitiés des mauvaises. « Les bons amis savent reconnaître que ce qui nous rend uniques et différents est une force. Comme parents, on peut appliquer le message à toutes sortes de situations qui risquent de susciter l’incompréhension ou le rejet : les diverses cultures ou les inégalités économiques, par exemple. »

(Bayard Canada, 32 p.)