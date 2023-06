5 polars accrocheurs

Lorsqu’un cardiologue, menacé de poursuites, met fin à ses jours, son fils est convaincu qu’il a plutôt été assassiné. Michel Duquesne, journaliste, décide d’aller au fond des choses, et les réponses qu’il trouvera pourraient avoir des répercussions sur plusieurs personnes influentes. Il s’agit du second opus avec Duquesne, et la plume de l’autrice n’a rien perdu de son mordant ! Un polar percutant campé dans un système de santé miné par les luttes de pouvoir, qui ne ménage pas ses efforts pour nous tenir en haleine du début à la fin.

(Druide, 408 p.)