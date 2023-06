5 premiers romans emballants 

En son cœur, ce livre contient des courriels et des lettres que Mé et M.-A. s’échangent au fil des années, alors que, chacun de leur côté, ils vivent leur vie. Leurs propos sont souvent éclectiques : des réflexions justes sur le temps qui passe, des lectures appréciées, de la musique qui les vire à l’envers. Le lecteur se sentira espion d’une relation particulière, à cheval sur le regret d’un amour qui aurait pu exister et l’amitié sincère. Parolière pour Fred Pellerin, Patrice Michaud et Richard Séguin, l’autrice a une plume très musicale, avec des phrases courtes et bien tournées.

(Hamac, 192 p.)