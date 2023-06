5 romans en format poche à lire à l’été 2023

Lors de sa sortie, en 2019, ce premier roman avait connu un immense succès critique au Québec et en France : finaliste aux prix Médicis et Ringuet et lauréat du Prix des libraires, entre autres. Trois frères et un demi-frère vivent fort différemment leur vie sentimentale, allant de la chasteté pour l’un au couple ouvert pour un autre. Autour d’eux gravitent une constellation de femmes de diverses générations, qui incarnent une analyse fine de l’évolution des mœurs, des années 1960 à aujourd’hui. Les symboliques récurrentes (les confettis, notamment) consolident la structure éclatée du roman et lui donnent une étonnante fluidité.

(Les Herbes rouges, collection Territoires, 629 p.)