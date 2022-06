5 romans historiques pour les vacances

Galilée, Ier siècle. La vie d’Ana, née dans une famille aisée, semble déjà tracée, mais prend un virage inattendu lorsqu’elle s’éprend d’un jeune Jésus, ouvrier de condition modeste qui connaîtra une destinée fort singulière. Une jeune scribe qui épouse un prophète, est-ce vraiment possible ? Même si Ana n’est que pure création, on se laisse emporter par le récit grâce aux solides recherches de l’autrice sur les contextes historique et politique de l’époque, auxquels elle a pris soin de greffer une foule de personnages féminins inspirants. (JC Lattès, 496 p.)