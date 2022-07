5 romans pour découvrir l’univers de Marie-Claire Blais

L’entrée d’un écrivain en littérature en dit beaucoup sur ce qui le préoccupe et ce qu’il souhaite exprimer, et permet par la suite de saisir l’ampleur de son évolution. L’œuvre de Marie-Claire Blais peut se diviser en deux grandes périodes. La belle bête est très représentatif de la première, marquée par la violence et la cruauté des milieux ruraux. Son écriture, qui mélange poésie et morbidité, est ironique, moqueuse, presque sadique. La narration est aussi plus classique. On n’y retrouve pas encore les phrases et les paragraphes presque infinis qui caractérisent le travail de la romancière.

Ce conte de fées tout en noirceur invite à une réflexion profonde et poétique sur les violences internes d’une famille. Il raconte l’histoire de Louise, veuve et riche propriétaire terrienne, et de ses deux enfants, Isabelle et Patrice. Ce dernier est idiot, mais d’une beauté sublime. Isabelle, jalouse, est obsédée par le désir de détruire la beauté de son frère. Marie-Claire Blais s’approprie une sorte de mythologie québécoise et la mélange avec quelque chose de beaucoup plus imaginaire, qui renvoie à la cruauté, à la sauvagerie des contes de fées. Les meurtres, les suicides et les cadavres s’enchaînent. Mais il y a déjà une profondeur, une grande intériorité et une révolte cachée dans le traitement des personnages.

(Édition de 1991 : Boréal, 168 p.)